عميد «إعلام القاهرة الأسبق»: الذكاء الاصطناعي يوفر تقنيات مهمة للمواد الإعلامية

قالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، وعميد إعلام جامعة فاروس الحالي، إنّ الذكاء الاصطناعي له تأثيرات كثيرة، وهو عبارة عن أدوات تتحرك في إطار ما يقدمه لها الإنسان من بيانات ومعلومات.

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وأضافت مصطفى، خلال مؤتمر علمي دولي نظمته كلية الإعلام بجامعة القاهرة، اليوم، بعنوان «صناعة المحتوى الإعلامي في العصر الرقمي.. الآليات والتحديات»، أنّه يوجد تطورات تقنية مهمة جدًا يوفرها الذكاء الاصطناعي فيما يخص المادة الإعلامية وتأثيرها الكبير على بيئة العمل.

وتابعت: «استخدامها ليس بالانتشار الواسع في مصر، ولم يصل بعد إلى أن يكون ظاهرة كبيرة، يوجد جوانب إيجابية جدًا مثل مبادرات في مجالات مختلفة صحية واجتماعية وتعليمية، وتمت خلال فترة كورونا، ويكون استخدامها ملح ومهم جدًا، والجانب التنظيمي والأخلاقي والتشريعات تظل قضية مهمة تخص الآثار التي تحدثها التطورات والتقنيات المستحدثة، وإلى أي حد يمكن وضع تشريع منظم لهذا الأمر للحماية من التأثيرات الأخلاقية».

وأضافت: «قد تؤدي إلى تحسين الأداء في الوظائف، لكن لن تكون بديلا للإنسان، ويبقى في النهاية أنّ علينا مسؤولية في مؤسساتنا الإعلامية أن ننتبه لهذه الأدوات وكيف نستخدمها ونضع ضوابط لها».