الشيخ محمد رفعت: وُلد ورحل يوم 9 مايو.. وإبداعه في قراءة القرآن يخلد ذكراه

«كروان التلاوة وقيثارة السماء وهدية السماء لأهل الأرض» وألقاب عديدة أخرى التصقت باسم الشيخ محمد رفعت مؤسس مدرسة التلاوة المصرية الحديثة الذى يقترب إبداعه فى تلاوة كتاب الله من حدود المعجزة، بل يعتبره بعض أهل التخصص فى مجال المقامات الصوتية معجزة بمعنى الكلمة؛ بما أضافه لهذا الفن من إبداع خالد، توثقه عشرات الساعات المسجلة بصوته فى الإذاعة المصرية وما سجله محبوه بمبادرات منهم إعجاباً بصوته الفريد والمتفرد.

الشيخ محمد رفعت، المولود فى يوم 9 مايو عام 1882 ورحل عن دنيانا فى 9 مايو 1950، يظل على مر الزمان اسماً بارزاً فى عالم تلاوة القرآن، ورقماً صعباً لا يمكن تجاوزه، فهو الذى افتتح بث الإذاعة المصرية سنة 1934 وحينما فقدته مصر والعالم الإسلامى نعته الإذاعة نفسها بجملة بليغة نصها «فقدنا عَلَماً من أعلام الإسلام».

«الوطن» تحتفى هنا بهذا العَلَم القرآنى الشامخ، وتستعرض جانباً من مسيرة حياته وإبداعه وتتحدث إلى أسرته والمختصين فى تلاوة كتاب الله وبعض السمّيعة المتيّمين بتلاوة الأسطورة محمد رفعت.