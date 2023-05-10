أبرز المعلومات عن الشيخ محمد رفعت.. أشاد به المشاهير وافتتح بث الإذاعة

يُعد الشيخ محمد رفعت واحدا من أبرز قراء القرآن الكريم بالوطن العربي، ويلقبه محبوه بقيثارة السماء، فتميزت حنجرته بالقوة الشديدة، وبالتزامن مع تصدره الترند يرصد «الوطن» أبرز المعلومات عن الراحل.

الشيخ محمد رفعت وافتتاح الإذاعة المصرية

تعد حنجرة الشيخ محمد رفعت الذهبية واحدة من أسباب إسناد له إفتتاح بث الإذاعة المصرية سنة 1934.

ووصلته حنجرته التي ما زالت في آذان الجميع بالرغم من مرور أكثر من سبعين عاما على وفاته، أن تتعاقد معه إحدى الإذاعات البريطانية بعدما سمعوا صوته في افتتاح الإذاعة المصرية، وقام محمد رفعت بتلاوة سورة مريم.

وبالرغم من قوة حنجرته إلا أنه أصيب في عام 1943 بورم في حنجرته جعله يقف عن تلاوة القرآن الكريم، وصرف محمد رفعت على مرضه كل ما يمتلك ولكنه رفض أن يمد يده للغير.

شهادات عن محمد رفعت

وحصد الشيخ رفعت على كثير من الشهادات في تلاوته للقارآن من مختلف الفئات، سواء من رجال الدين مثل الشيخ الشعراوي أو المفكرين والأدباء مثل أنيس منصور وقال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب عنه: «صوت ملائكي يأتي من السماء».