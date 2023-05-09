نزل من السماء ليقرأ القرآن.. رأي كبار القراء في صوت الشيخ محمد رفعت

تربع على عرش تلاوة القرآن، وحمل همه على كتفه، فأطلقوا عليه قيثارة السماء، أحب القرآن وأحبه، فعشقه الناس قدر حبه لكتاب الله، ويدين له كبار قراء المحروسة بالفضل، بحلاوة الصوت وخشوعه وجلال التلاوة.

لم يترك شيخا أو قارئا للقرآن مجالا، إلا وأثنى عليه في جلساته أو لقاءاته القرآنية، وترصد «الوطن» آراء عدد من القراء والشيوخ في الشيخ محمد رفعت في ذكرى وفاته التي توافق اليوم 9 مايو.

رأي أبو العينين شعيشع في الشيخ محمد رفعت

في أحد لقاءاته التليفزيونية، وجه المذيع عددا من الأسئلة السريعة ليصف فيها الشيخ شعيشع، رأيه في عدد من القراء المصريين، فقال عن الشيخ رفعت: «محمد رفعت نزل من السماء ليقرأ القرآن بين الناس».

محمود علي البنا

أما الشيخ محمود علي البنا، فقال عن رفعت: «بعدما كبرت وعرفت معنى الصوت والأداء والعُرض في صوته توصلت أنه مجموعة من الأصوات، وكان يزيده الخشوع في القراءة جمالا، وكان يستطيع أن يقول ما لم يقله أحد، ويخرج أصواتا جميله، سواء في الأصوات المنخفضة أو العالية».

الشيخ الطبلاوي

أما الشيخ محمد محمود الطبلاوي فيقول: «الشيخ رفعت لا يختلف عليه اثنين، وحينما يؤذن في غير رمضان تشعر أنك في رمضان، وهو عنوان وقيمة لقراءة القرآن».

وأضاف: «مش صوت الشيخ رفعت اللي حبب فيه الناس، وإنما تقواه، وبتقواه وصل صوته إلى قلوب الناس على مدى هذه السنوات، لأن التقوى مع القارئ توصل لسانه إلى قلب المستمع».

أما الشيخ محمد متولي الشعراوي، فقال في لقاء له مع الإعلامي طارق حبيب: «القرآن من ناحية أحكامه وإحكام أحكامه فالشيخ الحصري، وإن أردت الفن الأدائي فالشيخ مصطفى إسماعيل، وإن أردت حلاوة الصوت فالشيخ عبدالباسط عبدالصمد، أما الشيخ رفعت ففيه كل ذلك».

10 معلومات عن الشيخ محمد رفعت

وترصد الوطن في السطور القادمة 10 معلومات عن الشيخ محمد رفعت قارئ القرآن لتوضح من هو الشيخ محمد رفعت؟

1. ولد الشيخ محمد رفعت في 9 مايو عام 1882 في درب الأغوات بحي المغربلين بالقاهرة.

2. عانى الشيخ محمد رفعت من فقد بصره وهو في سن الثانية من عمره.

3. كان اسمه واسم أبيه وجده مركبا فهو الشيخ محمد رفعت ابن محمود رفعت ابن محمد رفعت.

4. التحق بالكُتّاب بمسجد فاضل باشا بدرب الجماميز بالسيدة زينب فبدأ حفظ القرآن الكريم في سن الخامسة.

5. تعلم الشيخ محمد رفعت على يد شيخه الأول محمد حميدة وأكمل القرآن حفظا ومجموعة من الأحاديث النبوية.

6. توفى والده محمود رفعت وهو في التاسعة من عمره، وأصبح الطفل محمد رفعت عائل أسرته.

7. درس علم القراءات والتجويد لمدة عامين على يد الشيخ عبدالفتاح هنيدي صاحب أعلى سند في وقته ونال إجازته.

8. افتتح بث الإذاعة المصرية عام 1934، وذلك بعد أن استفتى شيخ الأزهر عن جواز إذاعة القرآن الكريم فأفتى له بجواز ذلك فافتتحها بآية من أول سورة الفتح.

9. أُصيب بمرض في حنجرته عام 1943م فتوقف عن التلاوة وأنفق كل ما يملك على مرضه، ورفض أي مساعدات في تكاليف العلاج وكان يقول إن قارئ القرآن لا يُهان.

10. توفى الشيخ محمد رفعت الحياة في مثل هذا اليوم 9 مايو عام 1950م.