رئيس لجنة «شباب النواب» يعلن الانتهاء من تعديلات قانون الرياضة

قال الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشات تعديلات قانون الرياضة، ويتبقى فقط اجتماعان للتصويت قبل العرض على الجلسة العامة لأخذ الرأي النهائي بشأنه.

لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء إسماعيل الفار وكيل أول الوزارة، وعدد من قيادات وزارة الشباب.

وأكد رئيس لجنة الشباب، أن القانون الحالي يوجد به خلل في عدد من المواد التي تعيق الاستثمار، وجرى خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة، الوصول إلي أفضل الطرق لتذليل عقابات مراكز التحكيم والاستثمار، قائلا: «لقد تصدت اللجنة لحل المشكلات القديمة في القانون».

وزير الرياضة: نسعى لمزيد من التلاحم والتفاعل والتعاون مع مجلس النواب

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تسعى طوال الوقت لمزيد من التلاحم والتفاعل والتعاون مع مجلس النواب متمثلا في لجنة الشباب والرياضة، ويجري إنجاز العديد من الملفات وما لم يحقق يجري النظر فيه، والوزارة تبذل قصارى جهدها لتحقيق ما يجب أن يكون.