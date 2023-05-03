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رئيس مجلس النواب ينعى المستشار عبدالله عصر: فقدنا أحد الرموز المخلصين

كتب:

ولاء نعمه الله ومحمد يوسف
11:36 ص | الأربعاء 03 مايو 2023
مجلس النواب

مجلس النواب

نعى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ببالغ الحزن والأسى، المستشار عبدالله أمين عصر، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، ورئيس محكمة النقض الأسبق ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، الذي وافته المنية اليوم.

وقال «جبالي»، في نص برقية التعزية: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعي ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله المستشار عبدالله أمين عصر، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، ورئيس محكمة النقض الأسبق ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق».

وتابع رئيس مجلس النواب، أنَّ الفقيد كان شخصية قضائية وسياسية كبيرة، وأحد رموز العمل البرلماني المخلصين، ونموذجاً يُحتذى به في العطاء وخدمة الوطن.

وأختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي، برقية التعزية: "نتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان."

وكيلا مجلس النواب والأمين العام للمجلس ينعون المستشار عبد الله عصر

وفي السياق ذاته، نعى المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين وكيل المجلس، والمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس،  المستشار عبد الله أمين عصر، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، ورئيس محكمة النقض الأسبق ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. 

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