رئيس مجلس النواب اللبناني يبحث مع وزير العمل العراقي برامج التعاون بين البلدين

بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مع وزير العمل والشؤون الإجتماعية العراقي أحمد الأسدي برامج التعاون بين وزارتي العمل بلبنان والعراق والعلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقائهما، اليوم، بحضور وزير العمل بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية مصطفى بيرم ورئيس بعثة سفارة العراق في بيروت أمين النصراوي والوفد المرافق لوزير العمل العراقي.

وقال الوزير العراقي إن اللقاء تضمن عرض المشروعات المشتركة بين وزارتي العمل بالبلدين، مشيرا إلى الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم في هذه الزيارة بين وزارة العمل العراقية ووزارة العمل اللبنانية تتعلق بالتدريب المهني والصحة والسلامة المهنية والضمان الاجتماعي وكل ما من شأنه تطوير العلاقات بين البلدين.

وأضاف أنه عرض لرئيس مجلس النواب اللبناني وضع الحكومة العراقية والتقدم الحاصل في العراق بعد تشكيل الحكومة والنجاحات التي تتحقق على ضوئها، مشيرا إلى أن المباحثات تناولت أيضا دعم العراق للبنان، مشددا على عمق العلاقات التاريخية بين العراق ولبنان التي ستنعكس على كافة المجالات.

وردا على سؤال حول زيادة كمية النفط العراقي إلى لبنان، قال وزير العمل العراقي إن وزير الطاقة اللبناني وليد فيضا في العراق بضيافة رئيس الوزراء وبحضور وزير النفط العراقي، وتم بحث طلب الحكومة اللبنانية زيادة كمية النفط العراقي للبنان، مشيرا إلى أن المباحثات ما زالت مستمرة لبحث القضايا الفنية، مشددا على أن العراق ما زال يدعم لبنان بمليون طن سنويا.