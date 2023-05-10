رضوان القاسم لـ«القاهرة الإخبارية»: مصر الوحيدة القادرة على وقف اعتداءات إسرائيل

قال رضوان القاسم، الباحث في الشؤون الدولية والمقيم في برلين، إن مصر هي الدولة الوحيدة القادرة على إيقاف انتهاكات الكيان الإسرائيلي، في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

القاسم: القاهرة تتمتع بعلاقات جيدة مع الفصائل الفلسطينية

وأضاف «القاسم»، في مداخلة لبرنامج «منتصف النهار» المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية دانيا الحسيني، أن القاهرة تتمتع بعلاقات جيدة مع الفصائل الفلسطينية، بجانب لعبها دورا كبيرا على الصعيد الدولي، مشيراً إلى أنها تمتلك ورقة ضغط من خلال العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

وأوضح أن القمة العربية المرتقبة في السعودية، في 19 مايو الجاري، قد تتخذ موقفا حاسما ومحددا ضد إسرائيل، وتابع: «نعرف موقف الرئيس السيسي العروبي تجاه القضية الفلسطينية، ونستطيع أن نكتب أشعاراً في القوة العسكرية المصرية».

ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 21 شهيداً

واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، عصر اليوم الأربعاء، في قصف جديد لطيران الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، لترتفع حصيلة الشهداء جراء العدوان المستمر منذ فجر أمس، إلى 21 شهيدًا على الأقل، ونحو 40 جريحًا، بينهم أطفال ونساء، كما وقع دمار في الشقق السكنية والمنازل والممتلكات الخاصة.

وأصيب 5 إسرائيليين جراء إطلاق المقاومة الفلسطينية عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المجاورة له، كما استهدفت المقاومة مدينة تل أبيبَ، وعطلت حركة الطيران في مطار بن جوريون، في حين واصلت إسرائيل غاراتها على القطاع.