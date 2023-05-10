سفير فلسطين بالقاهرة: نشكر الجهود المصرية الساعية لوقف العدوان على غزة

وجه دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة، الشكر للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، على الجهود الدؤوبة والمتواصلة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

اللوح: العدوان الإسرائيلي جريمة غير مبررة

وقال اللوح في مقابلة خاصة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم، إن القيادة السياسية المصرية تعمل منذ اللحظة الأولى من وقوع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، على مواصلة جهود الوساطة لوقف هذا التصعيد وتحقيق التهدئة وحقن دماء أبناء الشعب الفلسطيني.

ووصف اللوح العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بأنه «جريمة غير مبررة» استهدفت مدنيين فلسطينيين من أطفال ونساء تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ترتكبها بحق البلاد، مطالبا في الوقت نفسه المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف العدوان وتوفير حماية دولية لأبناء الشعب الفلسطيني.

وكان مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، شدد أمس على أن جرائم الحرب التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني، تتطلب اتخاذ إجراءات من قبل المجتمع الدولي لمحاسبة الجناة وتنفيذ القوانين التي تهدف إلى حماية المدنيين وضمان السلام والأمن ووضع حد لهذا الوضع غير القانوني.