«المصري للشؤون الخارجية» يدعو المجتمع الدولي لوقف التصعيد الإسرائيلي ضد فلسطين

دعا المجلس المصري للشؤون الخارجية برئاسة السفير محمد العرابي، المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن، إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد قيام القوات الإسرائيلية بقصف قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط ضحايا من ضمنهم مدنيون من النساء والأطفال.

تحمل المجتمع الدولي المسؤولية تجاه شعب فلسطين الأعزل

وأكد المجلس في بيان اليوم الثلاثاء، ضرورة تحمل المجتمع الدولي المسؤولية تجاه شعب فلسطين الأعزل، وتوفير الحماية الدولية له، وإجبار إسرائيل على احترام قواعد القانون الدولي وأحكام الشرعية الدولية وتجنب سقوط الخسائر في صفوف المدنيين.

وأدان المجلس المصري للشؤون الخارجية، الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أبناء شعب فلسطين، منددًا كذلك باقتحام مجموعة من المستوطنين للمسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى استمرار اقتحامات المدن الفلسطينية، ومحذرًا من أن أي تأخر في تحقيق التهدئة ووقف التصعيد قد يؤدي إلى خروج الأوضاع عن السيطرة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

إعادة تحريك مسار عملية السلام

كما ثمن المجلس المصري للشؤون الخارجية، في بيانه، الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر من أجل تحقيق التهدئة وخفض التوتر، ودعوتها إلى تهيئة الأجواء لإعادة تحريك مسار عملية السلام بين الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني.