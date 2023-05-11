فنان مصري يحاور سفير الاتحاد الأوروبي.. ماذا قال؟ (فيديو)

حرص الفنان المصري أحمد مجدي، سفير النوايا الحسنة بالاتحاد الأوروبي في مجال المياه بمصر، على الترحيب بسفير الاتحاد الأوروبي في مصر، السفير كريستيان بيرجر، وسؤاله عن سبب احتفال الاتحاد بيوم التاسع من مايو عيدا لأوروبا؟ إذ أوضح السفير، أن سبب الاحتفال بهذه المناسبة، أن في هذا اليوم عام 1950، أطلق وزير الخارجية الفرنسية حينئذ، روبرت شومان، الرؤية التي يجب على الشعوب الأوروبية أن تسلكها، ليتعاونوا سويا، خاصة أن هذا التفكير جاء بعد 5 سنوات من نهاية الحرب العالمية الثانية.

مساعدات غذائية في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية

أوضح «بيرجر» بحسب صفحة «الاتحاد» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الاتحاد الأوروبي شريك قوي لمصر، ففي عام 2022، ساعد مصر في التخفيف من الأثار الاقتصادية عليها، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، التي بدأت فبراير 2022 إذ قدم مبادرة لدعم المواد الغذائية بقيمة 225 مليون يورو، وكان هدف ذلك، تخفيف حدة ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية في منطقة الشرق الأوسط، وكان نصيب مصر الأكبر في المنطقة، يساوي 100 مليون يورو.

تعاون في مجال الطاقة

وأكد سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، أن 2022 شهد تعاون في مجال الطاقة أيضا، بين مصر والكيان الأوروبي، حيث جرى توقيع مذكرة تعاون لتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا في يونيو 2022، وثاني مذكرة كانت بشأن توقيع مذكرة التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر، وتم توقيعها في مؤتمر المناخ في مصر.

تعاون مصري في أوروبي في مجال المياه

ولفت إلى أن الاتحاد خصص جزء كبيرا لمحاربة الهجرة غير الشرعية من مصر إلى أوروبا، في ظل تعاون ثنائي بين البلدين، بجانب العمل في مجال المياه، حيث جرى إنشاء محطات المياه في 16 محافظة، ليستفيد 20 مليون نسمة.