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الاتحاد الأوروبي يعرب عن «قلقه البالغ» من التصعيد الإسرائيلي في غزة

كتب:

أ ش أ
09:15 م | الثلاثاء 09 مايو 2023
قوات الاحتلال - ارشيفية

قوات الاحتلال - ارشيفية

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إلى احترام القانون الإنساني الدولي، مؤكدًا وجوب حماية أرواح المدنيين في جميع الظروف.

وأعرب الاتحاد الأوروبي، في بيان صحفي، عن قلقه البالغ من التصعيد الأخير في غزة بعد الغارات الجوية، وعبر عن أسفه العميق للخسارة في أرواح المدنيين.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ ساعات فجر اليوم، والذي أسفر عن استشهاد 15 مواطنًا بينهم 4 أطفال و4 سيدات، إضافة لإصابة نحو 20 آخرين بينهم إصابات وصفت بالحرجة، ودمار في الممتلكات.

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بقلم أ ش أ