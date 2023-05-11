بعد إصابة يدها.. منى زكي توجه الشكر لطبيبها

ظهرت منى زكي منذ أيام، وفي يدها الإصابة دون أن تذكر تفاصيل عن هذه الإصابة، سواء كانت تعاني من كسر في اليد أو غيرها من أعراض.

منى زكي توجه الشكر لطبيبها

ووجهت الشكر للطبيب المعالج عبر ستوري انستجرام، فكتبت: «شكرا جزيلاً لك دكتور عمر سليمان على العناية بإصابتي في يدي، وعلى مساعدتك المستمرة والاستجابة السريعة».

يذكر أن الطبيب المعالج لمنى زكي، هو نفس الطبيب المعالج لإسعاد يونس، عندما تعرضت لإصابة أثناء سقوطها الأشهر الماضية في منزلها، ما عرضها لإصابة كبيرة، وكان المتابع لحالتها وقامت بشكره من قبل.

يذكر أن منى زكي قدمت في رمضان الماضي، مسلسل «تحت الوصاية»، بطولة أحمد خالد صالح، محمد دياب، رشدي الشامي، علي صبحي، أحمد عبد الحميد، محمد عبد العظيم، مها نصار، نهى عابدين، عمر شريف، علي الطيب، ثراء جبيل، جميل برسوم، باتع خليل، أشرف مهدي، عفاف رشاد، ماجدة منير، خالد كمال، ومن تأليف خالد دياب، شيرين دياب، ومن إخراج محمد شاكر خضير.

منى زكي تشارك في أفلام عيد الأضحى

وتنتظر منى زكي في عيد الأضحى المقبل، فيلم «الجواهرجي» من بطولة كل من محمد هنيدي، أحمد صلاح السعدني، لبلبة، ريم مصطفى، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، والراحل أحمد حلاوة، وتدور الأحداث في إطار كوميدي حول تاجر مجوهرات يقع في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته.