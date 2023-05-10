جابر القرموطي داخل مركب منى زكي في مسلسل تحت الوصاية

انتهى الإعلامي جابر القرموطي، من تسجيل حلقة جديدة، بداخل «عزبة البرج» بمدينة دمياط، أشهر وأكبر مدينة لصيد الأسماك في مصر وصناعة السفن عالميًا، التي تضم ٧٥% من الأسطول التجاري البحري، تمهيدًا لعرضها في الحلقة المُقبلة من برنامج «مانشيت» على قناة «cbc»، الجمعة في الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويتضمن البرنامج، تقريرًا من عزبة البرج بمحافظة دمياط، الأشهر في صيد السمك وصناعة سفن الصيد عالميًا، وهي المنطقة التي شهدت أيضا تصوير مسلسل «تحت الوصاية» للفنانة منى زكي، والذي عٌرض على قنوات الشركة المتحدة في رمضان الماضي.

وأجرى جابر القرموطي، جولة مطولة داخل المركب «ليلي»، التي شهدت تصوير أحداث المسلسل، حيث تحرك بواسطة «لانش» للوصول للمركب، والتقى مع الأبطال الحقيقين لأحداثه، وعلى رأسهم الحاج زكريا صاحب المركب، الذي أدى دوره الفنان رشدي الشامي «عم ربيع»، كما تعرف على جميع الأدوار التي يقوم بها «البحرية» على المركب، وتفقد مقر القيادة بالمركب، وثلاجة حفظ الأسماك وغرف الإقامة، وآلية العمل والصيد على متن المركب.

وأجرى «القرموطي» جولة داخل السوق الكبير، وحلقة السمك التي يتم فيها تجميع الأسماك التي يتم صيدها من المراكب، لبدء بيعها في مزادات لجميع التجار على مستوى الجمهورية.

وتوجه القرموطي في نهاية جولته، إلى ورش تصنيع سفن الصيد واليخوت، وهي المنطقة التي تتميز بها عزبة البرج وتضم حرفيين ومهنيين على أعلى مستوى في تجهيز السفن وتصنيعها حتى يتم استخدامها للصيد، أو تصديرها للخارج بالنسبة لليخوت الخاصة.

بدأت الجولة فجرًا، واستمرت على مدار اليوم، استمع القرموطي لكل مطالب الصيادين في استديو خاص تم عقده على متن المركب، وحضره العديد من الصيادين والبحرية، وتناقش مع الجميع في مطالبهم ومقترحاتهم لتطوير تلك المهنة، بل وتوصيل أصواتهم للمسؤولين.