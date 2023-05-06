إصابة منى زكي بكسر في يدها

تعرضت الفنانة منى زكي لكسر في يدها، خلال الساعات القليلة الماضية، إذ تبين ذلك من خلال عدة صور نشرها عبد الله الرفاعي ميكيب أرتيست.

منى زكي تتعرض لكسر في يدها

ونشر عبد الله الرفاعي، عبر خاصية «الاستوري»، على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة رفقة منى زكي، وعلق عليها: «سلامتك».

نجاح منى زكي في السباق الرمضاني

وفى سياق آخر، حققت الفنانة منى زكي، نجاحا كبيرا خلال السباق الرمضاني، من خلال مسلسلها «تحت الوصاية»، الذي كانت تدور أحداثه في إطار درامي حول امرأة تقوم بإعالة أسرتها من خلال امتلاكها مركب صيد وتعمل في توريد السمك والجمبري، ثم تواجه عدة مشاكل وخلافات في محيطها الأسري والعملي فتسعى للتصدي لها.

أبطال مسلسل تحت الوصاية

وشارك في بطولة مسلسل تحت الوصاية عدد كبير من الفنانين، أبرزهم دياب، أحمد خالد صالح، مها نصار، رشدي الشامي، علي صبحي، أحمد عبد الحميد، خالد كمال، جميل برسوم، الطفل عمر شريف، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير.