مصرع 3 من أسرة واحدة نتيجة انهيار جزئي لمنزل في سوهاج

لقيت ربة منزل وابنتها وحفيدها مصرعهم، إثر انهيار جزئي في منزل عليهم، بناحية قرية ادفا دائرة مركز سوهاج، وجرى انتشال الجثث، ونقلها إلى مشرحة المستشفى، وانتقل اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إلى نطاق الحادث.

وتعود أحداث وتفاصيل الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة سوهاج، يفيد بوقوع انهيار منزل ووجود وفيات.

وعلى الفور انتقل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إلى موقع الحادث، وتبين انهيارًا للجزء الخلفي من منزل مكون من ثلاثة طوابق، مبني بالطوب اللبن، مسقوف بعروق خشبية، ملك «خلف. ش. أ»، عامل زراعي، مقيم بذات الناحية، ويقطنه هو وأسرته.

وتمكنت فرق الحماية المدنية والقوات الخاصة بالإنقاذ البري، من انتشال جثث كل من زوجة مالك المنزل تدعى «نجاح. ع. ع»، ربة منزل، 48 عامًا، ونجلته «سمر. خ. ش»، البالغة من العمر 24 عامًا، وحفيده «حربي. ه. ح. ص»، الذي يبلغ من العمر 9 أعوام، الذي يعمل طالبًا في المدرسة، من تحت الأنقاض، وجرى نقلهم إلى مشرحة مستشفى الحميات.

وأكد «خلف. ش. أ» مالك المنزل، أن سبب الانهيار يعود إلى قدم المنزل وتهالكه، وتم إجراء كردون أمني، وإخطار الوحدة المحلية بالواقعة.