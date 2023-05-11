ولادة طفل هندي بـ3 أياد و13 إصبعا.. نادرة الحدوث في العالم

حالة ولادة نادرة شهدها أحد مستشفيات ولاية راجستان بشمال الهند، لرضيع بـ3 أياد في ظاهرة طبية نادرة للغاية.

مرات قليلة في الأدبيات الطبية حول العالم

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، ولد الرضيع بذراعين طبيعين في مكانهما، لكن ظهرت له ذراع ثالثة من ظهره، فيما شخص الأطباء هذه الحالة النادرة بـ«كثرة الأطراف» كحالة طبية نادرة، تم الإبلاغ عنها مرات قليلة في الأدبيات الطبية حول العالم.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للرضيع بـ3 أذرع، حيث ظهرت الذراع الثالثة أقصر من الأذرع الأخرى، مع وجود يد في النهاية بها نحو ثلاثة أصابع فقط، بما يعني أن الطفل وُلد بـ13 اصبعا في اليد بدلًا من 10.

لم تذكر مصادر طبية الخطوات التالية للتعامل مع الطفل

ولم تكشف السلطات الصحية الهندية، عن اسم الطفل أو جنسه، أو حتى ما إذا كانت الولادة طبيعية أم قيصرية، بينما تبين أنه الطفل الأول لأمه، ولم تذكر مصادر طبية كيفية التعامل مع هذا التشوه خلال الأيام المقبلة، وهل سيخضع الطفل لعملية جراحية تجميلية من عدمه.