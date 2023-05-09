طفل يعثر على خاتم ذهب بقيمة 40 ألف جنيه بالشرقية.. أعاده لصاحبته ورفض هدية

رغم سنوات عمره القليلة، إذن لم يتخطى السابعة، إلا أنه يدرك معنى الأمانة، أو هكذا علمته أسرته المبادئ والقيم منذ اللحظة الأولى التي استوعب فيها الكلام، إذ رد الطفل الصغير «أنس رامي»، ابن محافظة الشرقية، خاتما من الذهب تعادل قيمته نحو 40 ألف جنيه لسيدة فقدته في حفل زفاف.

وترصد بوابة «الوطن» قصة عثور الطفل أنس رامي عبد الله، إذ يقول والده: «كنا في فرح وابني لقى الخاتم قرب سلم داخل قاعة الأفراح، وعطاه ليا للبحث عنه، ولم أندهش من فعل طفلي فتصرفه طبيعي، وهذا ما علمته إياه منذ بدأ يكبر ويستوعب».

منشور على فيسبوك يكشف هوية صاحبة الخاتم

ويضيف والد الطفل أنه صادف منشورًا على «فيسبوك» لسيدة من نفس المدينة تشير إلى فقدها خاتم ووضعت صورة توضح مواصفاته وشكله، وأنها فقدته في حفل زفاف وتركت رقم هاتفها للاتصال عليها في حال العثور عليه لأجل الاتصال عليها، معلقًا: «اتصلت بيها فورا وتأكدت أنه ملكها وانتظرتها أنا وطفلي لنرده إليها والحمد لله أخذته ورجع المال لأصحابه».

ويؤكد الأب أن السيدة عرضت عليه بل وأصرت منح الطفل هدية، وحاولت كثيرا إلا أنه رفض أخذ مقابل أمانة الطفل كما أنه يود أن يربيه على هذه الصفات الحميدة، وأن تكون أهم خصاله دون أخذ مقابل عليها، مشيرا إلى أن السيدة استأذنت بالزيارة لأنس لتقديم الشكر لهم ورحب الأب بضيافتها.

الطفل أنس يرد خاتم مفقود دون مقابل:

ومن جانبه يضيف الطفل «أنس» أنه عثر على الخاتم وأعطاه لوالده لافتا إلى أنه أحيانا يعثر على أشياء أو نقود ويعطيها لوالده أو والدته للبحث عنها، مشيرا إلى أن والديه يعلماه دائما الأمانة وأن يرد الأشياء لأصحابها، معلقا: «الست صاحبة الخاتم سألتني نفسك في إيه يا أنس وأنا وبابا رجعناه لها وقلنا مش عايزين حاجة دا حقك».

خاتم بقيمة 40 ألف جنيه

ومن جانبها تقول السيدة جاكلين عبد القادر، مديرة فرع إحدى الشركات بمدينة فاقوس أنها كانت متوجهة لحفل زفاف وكانت ترتدي خاتمها والذي يزن حوالي 10 أو 12 جراما، إلا أنها فقدته وكتبت منشورًا على صفحتها فيس بوك بصورة وهي ترتدي الخاتم ووضعت رقم هاتفها للتواصل معها في حال العثور لها.

رفض الهدية

وتابعت أنها كانت على يقين بأنها لم تجد الخاتم لكنها فعلت الأمر الطبيعي بالنشر عنه لعل هناك أمل ويجده أحد الأشخاص الأمين ويرده ثانية لها، مشيرة إلى أنها تلقت اتصالًا هاتفيًا من الشاب رامي عبد الله يؤكد لها عثوره على الخاتم ويدعوها لأخذه، معلقة: «حمدت ربنا وحسيت ان الدنيا فيها الخير والأمان ورحت خدته واصريت على منح الطفل هدية لكنهم رفضوا، لكن طلبت زيارتهم وديا لجلب هدية لأنس».

أخلاق الإسلام ورضا الله

وتختتم السيدة مالكة الخاتم أنها رغم يقينها بعدم عودة الخاتم الا أن الطفل ووالده كانا سببا في عودته لتمتعهما بالأمانة والقناعة، لافتة إلى أنها راودتها افكار طيبة وقالت أن ابنتها اكثر من مرة عثرت على نقود وأشياء وبحثت عن أصحابها وبالفعل ردتها لهم، معلقة: «لازم نعلم ولادنا الأمانة والأخلاق اللي يأمرنا بيه ديننا السمح واللي ربنا يرضى عليه دون تساهل».