رئيس «مياه أسيوط» يناشد المواطنين بالتكاتف للحد من مخاطر سرقة بالوعات الصرف

أكد المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أن ظاهرة سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي تتنامى بشكل مستمر، ما يهدد سلامة المواطنين في ظل عدم وجود عقوبة رادعة للحد من السرقة.

وأضاف أن هذه المشكلة تحتاج إلى تكاتف الجميع للحد من مخاطرها، والبحث عن حل لهذه المشكلة فكل عملية سرقة هي إعداد فخ للسقوط المميت الذي يهدد حياة الآلاف من المارة خاصة أطفالنا، بالإضافة إلى الخسائر المالية وإهدار المال العام وإتلاف الممتلكات الخاصة المتعلقة بتعرض السيارات للتلف عند سقوطها في هذه البلاعات.

دوريات لرصد حالات السرقة

وأكد أن هناك دوريات لرصد حالات السرقة، ولكنها لا تتمكن من السيطرة على جميع البالوعات، مطالبا المواطنين بالتعاون مع الشركة والإبلاغ عن حالات السرقة أو وجود بالوعات بدون أغطية، على الخط الساخن 12.

مخاطر على الإنسان

وأشار إلى أن سرقة الأغطية لها عدة مخاطر منها تهديد أرواح المواطنين واتلاف الممتلاكات العامة والخاصة وتلويث البيئة والتسبب فى خسائر مادية للشركة، لافتا إلى أن المتورط الأكبر في سرقة الأغطية هم تجار الخردة وأصحاب مسابك بير السلم، الذين يعيدون تصنيع الأغطية مرة أخرى.