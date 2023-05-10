توريد 25 ألف طن قمح للشون والصوامع في أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه جرى توريد 25 ألف طن و640 كيلو قمح بالمراكز والقرى منذ بدء أعمال توريد المحصول وحتى اليوم، بمختلف المواقع التخزينية التي يبلغ عددها 28 شونة وصومعة وهنجر ومركز تجميع، موضحا أن كمية القمح المنزرعة هذا العام على مستوى المحافظة بلغت 167 ألف فدانا.

الالتزام بعملية الصرف لتشجيع المزارعين

وأضاف المحافظ أنه جرى زيادة سعر أردب القمح عن الأعوام السابقة، مع الالتزام بعملية الصرف لتشجيع المزارعين على التوريد حيث بلغ سعر الأردب 1500 جنيه زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك طبقا لما حددته الدولة لموسم توريد القمح 2023 بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وبالتنسيق مع الوزارات المعنية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة الحوافز ومراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي ودعم المزارع المصري لافتاً إلى تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع لضمان توريد محصول القمح بشكل منتظم مع ضرورة التأكد من جودة الأقماح الموردة.

حصاد ما يقرب من 105آلاف و15 فدانا من القمح حتى الآن

من جانبه أوضح الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أنه جرى حصاد ما يقرب من 105آلاف و15 فدانا حتى الآن، كما جرى توريد 11121طن و625 كليوجرام بشون البنك الزراعي المصري، فضلاً عن توريد 5629 طنا و134كيلو للشركة القابضة للصناعات الغذائية.