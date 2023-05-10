«أوقاف أسيوط»: تكثيف المرور على المساجد ومتابعة امتحانات المركز الثقافي

وجه الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الاوقاف بمحافظة أسيوط، أعضاء تفتيش المتابعة بتكثيف المرور علي المساجد بمختلف بري ومراكز المحافظة، فضلا عن اداء القوافل والدروس والمقاريء القرآنية.

تكثيف المرور على المساجد

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسيوط، إنه خلال الاجتماع مع أعضاء تفتيش المتابعة شدد علي المرور علي المساجد ومتابعة المقارئ والنشاط الصيفي للطفل فور البدء، ورفع تقرير أسبوعي بالمرور، لأن المرحلة الحالية تحتاج منا بذل مزيد من الجد والاجتهاد في العمل، وأنه لامكان لمقصر في عمله أيا كان موقعه، وكذلك الاستماع إلى المفتشين رؤيتهم في تطوير العمل الدعوي والمهني للارتقاء بالدعوة.

الاختبار التحريري بالمركز الثقافي

وفي سياق آخر، تم متابعة امتحانات الدارسين بالمركز الثقافي الإسلامي، حيث يُجرى الاختبار التحريري للدارسين بالمركز الثقافي الإسلامي بمسجد التقوى بمدينة أسيوط، وذلك بحضور عميد المركز الدكتور محمود مهني محمود، عضو هيئة كبار العلماء، والشيخ محمد عبداللطيف محمود مدير الدعوة، وأعضاء هيئة التدريس القائمين بالتدريس داخل المركز الثقافي الاسلامي.

الأسبوع الثقافي

كما حاضر وكيل وزارة الاوقاف بأسيوط في الأسبوع الثقافي الخامس عشر بمسجد الهلالي بأسيوط، في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف والذي استمرت خلال الفترة من الأحد الموافق 7 مايو الجاري، حتى الأربعاء 10 من نفس الشهر، بمشاركة نخبة من كبار العلماء وقيادات الدعوة بالمديرية والأئمة المتميزين.