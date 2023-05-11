إنشاء مستشفى ميداني داخل حديقة مستشفى الطور العام بجنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن القيادة السياسية وجهت بتوفير الخدمات الصحية والطبية للمناطق التي تشهد تطوير المستشفيات، مشيراً إلى أنه جرى الموافقة علي إقامة أول مستشفى ميداني داخل حديقة مستشفى الطور العام.

أضاف المحافظ لـ«الوطن» أن مدينة الطور يجري بها إنشاء مجمع طبي كبير ومن من المقرر انتهاء الأعمال العام القادم، موضحاً أنه تقرر إقامة مستشفى ميداني لتوفير احتياجات المواطنين الصحية والطبية.

المستشفى الميداني

قال الدكتور عبد التواب عريضة وكيل وزارة الصحة والسكان بجنوب سيناء لـ«الوطن» إنه قام اليوم بالإشراف على بدء نقل وإنشاء المستشفى الميدانى داخل مبنى مستشفى الطور العام تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار ، وزير الصحة والسكان، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في إطار السعي إلى تقديم كافة الخدمات الطبية لكافة المواطنين.

أوضح عريضة أن الهدف من إقامة المستشفى الميداني هو التيسير على مواطني مدينة طور سيناء، وتقديم خدمات طبية متميزة لأهالي جنوب سيناء.

وأشار إلى أن أعمال نقل المستشفى الميداني جرت اليوم داخل حديقة مبنى مستشفى الطور العام في إطار الاتفاق الذي جري سابقاً لتنفيذ التكليفات الرئاسية للارتقاء بالخدمات الصحية.

أقسام المستشفى الميداني

أكد وكيل وزارة الصحة أن اقسام المستشفى الميداني EHA FEILD HOSPITAL التي سيتم تنفيذها بمدينة الطور عبارة عن 4 أسرة للاستقبال والطوارئ، و20 سرير عناية متوسطة للقسم الداخلي، و4 رعايات مركزة، ووحدة للأشعة، ومعملًا للتحاليل الطبية، وبنك للدم، وصيدلية.

وقال إنه سيجري افتتاح المستشفى للمواطنين بعد نقل التجهيزات لحين استكمال إنشاء مجمع الطور الطبي الجديد، رافقه الدكتور هانى جوهر مدير مستشفى الطور العام.