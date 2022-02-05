«صحة جنوب سيناء»: افتتاح مستشفى الطور التعليمي نهاية 2022

أعلن وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، الدكتور أيمن رخا، أن المحافظة ستشهد افتتاح عدد من المشروعات في القطاع الصحي خلال العام 2022 الجاري، مشيراً إلى أن وزارة الصحة تعمل على تنفيذ خطة لإنشاء وتطوير 4 مستشفيات على أعلى مستوى في جنوب سيناء.

إقامة صروح طبية تليق بمكانة جنوب سيناء

وقال وكيل وزارة الصحة إن هناك توجيهات من القيادة السياسية بضرورة إقامة صروح طبية تليق بمكانة المحافظة من الناحية السياحية، والتوسع في تقديم الخدمات الطبية في مختلف القرى والتجمعات البدوية، موضحاً أن المشروعات التي يجري تنفيذها على أرض جنوب سيناء تشمل مدن الطور ودهب ونويبع ورأس سدر.

تشطيبات مستشفى طور سيناء التعليمي

وأكد وكيل وزارة الصحة أن مستشفي طور سيناء التعليمي يجري الآن الانتهاء من التشطيبات به، متوقعاً أن يكون جاهزاً للافتتاح قبل نهاية هذا العام، لخدمة ما يقرب من 40 الف مواطن في مدينة الطور والتجمعات المحيطة بها، وأوضح أنه جرى وضع مخطط لتجهيز المستشفى بأحدث الأجهزة، نظراً لأن كثيراً من المواطنين يضطرون إلى السفر لمستشفيات أبورديس أو شرم الشيخ، من أجل علاج الحالات الحرجة والولادة والعمليات لعدم وجود مستشفى لعلاج هذه الحالات بمدينة الطور في الوقت الحالي.

وأوضح «رخا» أن المستشفى جرى إنشاؤه على مساحة 28 ألف متر مربع، بتكلفة 750 مليون جنيه، ويضم 100 سرير داخلي، و15 ماكينة غسيل كلوي، و5 غرف عمليات، ووحدة حروق كاملة، و10 حضانات، بالإضافة إلى قسم أشعة يضم جهاز أشعة مقطعية، وجهاز أشعة رنين مغناطيسي، وبنك دم.

أكثر من 20% نسبة تنفيذ الأعمال بمستشفي دهب

وقال الدكتور أيمن رخا إن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من الأعمال الإنشائية لمستشفى دهب المركزي، بتكلفة حوالي 560 مليون جنيه، موضحاً أن طاقته الاستيعابية تبلغ 100 سرير، ويضم 3 غرف إقامة الأطباء بأقسام العمليات المركزية، وقسم الولادة، وقسم الطوارئ، و5 غرف عمليات، وعدد 10 غرف عيادات، و36 غرفة إقامة للمرضى.

وقال إن مدينة نويبع، المطلة علي خليج العقبة، يجري بها تطوير وإنشاء مستشفى نويبع المركزي، ويجري استكمال صب أعمدة الأساس للمستشفى، وسكن الفريق الطبي بالمستشفى الجديد.