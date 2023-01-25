إقامة مستشفى ميداني بجامعة الملك سلمان بمدينة الطور.. عناية مركزة وعمليات

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، تشغيل 20 وحدة طب تابعة للرعاية الصحية على مستوى مدن المحافظة، كما أن القوافل الطبية مستمرة في زيارة الوديان والتجمعات البدوية لتقديم الخدمات الطبية بالمجان للمواطنين.

وأضاف «فودة» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجرى إقامة مستشفى ميداني بجامعة الملك سلمان الدولية بفرع الطور، لسد احتياجات المواطنين، خاصة أن المستشفى الجديد الذي يجرى إنشاؤه بمدينة الطور لم يكتمل بعد.

قسم داخلي وعناية مركزة

وأكد محافظ جنوب سيناء، أنه أجرى زيارة تفقدية إلى المستشفى الميداني المقترح بجامعة الملك سلمان، ورافقه الدكتور أشرف حسين رئيس الجامعة، مشيرا إلى أن المستشفى عبارة عن قسم داخلي وعناية مركزة وغرفة عمليات وأشعة ومعمل لخدمة أهالي طور سيناء.

وتابع، بأنه سيتم افتتاح المستشفى لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال أشهر لحين انتهاء أعمال تشطيبات المستشفى الجديد بطور سيناء.

بروتوكول تعاون مع جامعة الملك سلمان

وأشار الدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان، إلى توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الملك سلمان الدولية بمحافظة جنوب سيناء وهيئة الرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي في مجال التدريب والتعليم الطبي المستمر.

وتابع، بأن برتوكول التعاون تضمن تدريب الطلاب الخريجين في كليات القطاع الطبي بجامعة الملك سلمان داخل المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة، تحت إشراف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ويشمل البرتوكول مستشفيات شرم الشيخ الدولي، ورأس سدر، ومستشفيات أبو رديس، ودهب، ونويبع، وطابا.

وقال، إنه سيُجرى تيسير إجراءات التسجيل بالدراسات العليا للعاملين بالهيئة داخل الجامعة، والاستفادة من مركز المحاكاة بجامعة الملك سلمان للتدريب الطبي لرفع كفاءة العاملين بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بجنوب سيناء، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجال السياحة العلاجية.