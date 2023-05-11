«الجارديان»: محطة زابوريجيا النووية مهددة بكارثة بسبب نقص الكوادر الفنية

أكد تقرير نشرته صحيفة «الجارديان»، البريطانية أن محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا تواجه كارثة محققة جراء عمليات إجلاء الكوادر الفنية التي تقوم بها روسيا.

روسيا تستعد لإجلاء آلاف العاملين بمحطة زابوريجيا النووية

وأوضح التقرير البريطاني أن الجانب الروسي بصدد إجلاء آلاف العاملين بمحطة زابوريجيا النووية والتي تعد الأكبر في القارة الأوروبية بأسرها وهو ما ينذر بنقص حاد في الأيدي العاملة التي تقوم بتشغيل المنشأة النووية.

ويضيف التقرير البريطاني أنه طبقا لما ذكرته هيئة الطاقة الأوكرانية سيتم إجلاء ما يقرب من 2,700 من العاملين بالمحطة هم وعائلاتهم إلى روسيا.

الجارديان: كارثة مفاعل تشيرنوبل مازالت عالقة في الأذهان

وأشار التقرير البريطاني إلى أن حاكم المنطقة الذي قامت روسيا بتعيينه أصدر تعليمات السبت الماضي بإجلاء المدنيين من المنطقة المحيطة بالمحطة بما فيها مدينة إنرجودار التي يقطن بها معظم العاملين بالمحطة النووية تحسبا لهجوم مضاد من المتوقع أن تقوم به القوات الأوكرانية في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

ومازالت كارثة مفاعل تشيرنوبل في شمال أوكرانيا عام 1986 حاضرة في الأذهان والتي تسببت في تلويث مناطق شاسعة من العالم بالإشعاع فيما يُصنف على أنه أسوأ حادث نووي شهده العالم.

ويضيف التقرير أن محطة زابوريجيا تعد واحدة من أكبر عشر منشآت نووية في العالم والأكبر على الإطلاق عبر قارة أوروبا وتضم ستة مفاعلات نووية أدت الأزمة الأوكرانية إلى إغلاقها لعدة أشهر.