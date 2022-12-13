ماكرون: مناقشات لتحديد شروط سحب الأسلحة الثقيلة من محطة زابوريجيا النووية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن المناقشات جارية الآن لتحديد شروط سحب الأسلحة الثقيلة من محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، مضيفا خلال كلمته في المؤتمر الدولي لدعم كييف، المنعقد في باريس، اليوم الثلاثاء، «نجحنا في حماية مفاعل تشيرنوبيل، وهدفنا حماية زابوريجيا، والأسابيع المقبلة ستكون حاسمة».

وأشاد الرئيس الفرنسي بتصدي القوات الأوكرانية للعمليات العسكرية الروسية، مشيرا إلى أنه «بعد استعادة القوات الأوكرانية لمدينة خيرسون، جنوب البلاد، باتت روسيا تستهدف منصات الغاز ومحطات توزيع المياه والبنية التحتية للطاقة، قبيل فصل الشتاء، والهدف واضح، وهو إثارة الرعب لدى المدنيين».

وشدد ماكرون على أن «هذه الأعمال لا تغتفر، ويجب ألا تبقى دون عقاب»، موضحا أن «أوكرانيا وحدها من يجب أن تحدد ظروف المفاوضات السلمية، والمقترحات المقدمة من الرئيس الأوكراني في هذا المجال، هي أساس يمكن البناء عليه، لكن على المجتمع الدولي حاليا دعم قدرة الشعب الأوكراني على الصمود، ليتمكن من تجاوز فصل الشتاء».

فرنسا تخصص 151 مليون يورو لدعم أوكرانيا

وأضاف ماكرون أن «هذا المؤتمر يهدف لحشد وتعبئة كل جهود الحلفاء والشركاء والمانحين الدوليين لتقديم مساعدة ملموسة، والحفاظ على البنية التحتية الأساسية، من أجل دعم صمود الشعب الأوكراني»، ، معربا عن أمله في «أن تكون التزاماتنا الجماعية على مستوى هذه التحديات».

وأشار إلى تخصيص فرنسا 151 مليون يورو لدعم أوكرانيا منذ بداية العام، بالإضافة لاعتزامها توفير 48 مليون يورو إضافية، في إطار أهداف متعددة، و76 مليون يورو أخرى لدعم الكهرباء، ضمن المبادرة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي.

مؤتمر مرتقب في بريطانيا لمساعدة أوكرانيا

وأوضح أن مؤتمر باريس يأتي استكمالا لسلسلة من الأحداث الدولية، كان أبرزها مؤتمر «لوجانو» لإعادة بناء أوكرانيا، والمنعقد في سويسرا خلال يوليو الماضي، ومؤتمر برلين الخاص بأوكرانيا، والذي نتج عنه مناقشات مثمرة تتعلق بتنسيق إعادة الإعمار طويل الأجل، مشيرا إلى استضافة بريطانيا مؤتمر يركز على مساعدة أوكرانيا على التعافي من الأضرار، خلال العام المقبل.

وأضاف أن فرنسا تريد الاضطلاع بدورها في إعادة الإعمار، عبر مشاركتها في منتدى اقتصادي بحضور أكثر من 700 شركة ومؤسسة، للعمل على تلبية الاحتياجات والاستثمارات طويلة الأجل في أوكرانيا، بحضور رئيس الوزراء الأوكراني.