الاتحاد الأوروبي: موسكو ارتكبت انتهاكا خطيرا للأمن النووي في زابوريجيا

اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن روسيا ارتكبت انتهاكا خطيرا للأمن النووي بالتسبب بقطع الكهرباء عن محطة زابوريجيا النووية إثر ضربة شنتها استهدفت المحطة.

تعليق مسئول أوروبي

وقال المسئول الأوروبي، خلال اجتماع في ستوكهولم حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية مساء اليوم الخميس، إن انقطاع التيار فاقم من مخاطر وقوع حادث نووي في الساعات الأخيرة، واصفا هذا الأمر بانتهاك خطير للأمن النووي.

واستدعى انقطاع التغذية بالكهرباء الاستعانة بمولدات للحالات الطارئة تعمل بالديزل لتبريد المحطة لعدة ساعات قبل عودة التغذية بالتيار الكهربائي.