غلق عيادة أسنان غير مرخصة بشرم الشيخ وتحريـر مخالفات برأس سدر

قال الدكتور عبد التواب عريضة وكيل وزارة الصحة والسكان بجنوب سيناء إنه في إطار توجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بضرورة استمرار الحملات علي المنشآت الصحية وأماكن تداول الأغذية والمشروبات، شنت مديرية الصحة حملة مكبرة بمدينتي شرم الشيخ ورأس سدر.

أوضح أنه جري تشكيل لجنة من إدارة العلاج الحر بالمديرية وقامت بالمرور علي بعض المنشآت والتأكد من سلامة التراخيص ونظافة الأماكن التي تقدم خدمات طبية.

غلق عيادة أسنان

وكشف وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء أنه جرى تشكيل لجنة من إدارة العلاج الحر بالمديرية للمرور على عدد من المنشآت الطبية بمدينة شرم الشيخ وقامت بغلق عيادة أسنان غير مرخصة بشرم الشيخ.

أضاف أن اللجنة رصدت مخالفات في بعض المنشآت بمدن شرم الشيخ وقررت اللجنة غلق عيادة أسنان غير مرخصة وغير مستوفية للاشتراطات الصحية ، وجرى عمل محضر معاينة لمركز علاج طبيعي بالمدينة.

تحرير محاضر برأس سدر

أوضح الدكتور عبد التواب عريضة أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان شدد علي ضرورة مراقبة المنشآت التي تقدم خدمات طبية للمواطنين، وأماكن تداول المأكولات والمشروبات، موضحاً أنه جرى القيام بحملة في مدينة رأس سدر.

وتابع أنه جرى المرور على 12 منشأة بمدينة رأس سدر تنوعت ما بين معامل وعيادات خاصة، تمكنت اللجنة من خلالها تسجيل 3 محاضر إثبات حالة للمخالفات واتخاذ اللازم اتجاه تلك المنشآت للعمل على تلافي جميع السلبيات.

جدير بالذكر أن لجنة المرور برئاسة الدكتورة رانيا عاطف مدير الادارة، وبعضوية الدكتورة زينب بهي الدين، والدكتور محمد أحمد الرميلي والدكتور محمد إبراهيم وحيد.