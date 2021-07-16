«صحة جنوب سيناء» تنظم حملات لتعقيم وتطهير الموانئ البحرية والبرية

أطلقت إدارة المتوطنة ومكافحة ناقلات الأمراض بمديرية صحة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، حملة لرش وتطهير ميناء نويبع البحري بالكامل، بمشاركة الحجر الصحي بالميناء، لمكافحة انتقال الأمراض والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، لحماية المواطنين القادمين للميناء والمسافرين منه.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه جرى توقيع بروتوكول بين مديرية الصحة والسكان وميناء نويبع البحري، وكل الموانئ البحرية والبرية بالمحافظة، لتقييمها وتطهيرها بشكل دوري، للحد من انتشار الأمراض.

وأوضح أن إدارة المتوطنة مستمرة في أداء عملها بجميع منافذ الحجر الصحي، والمؤسسات الحكومية والخاصة، في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية المختلفة.

وأشار إلى أن مديرية الصحة وضعت خطة لاستمرار الدورات التدريبية للفرق الطبية بكل المنشآت الصحية التابعة لها، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة، وانطلقت فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بتدريب الفرق الطبية على الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى، بتدريب فئة من الأطباء بالمنشآت الصحية في ظل جائحة فيروس كورونا، بالتنسيق بين إدارتي مكافحة العدوى والتدريب بالمديرية.

وأكد أيمن رخا استمرار الدورات التدريبية لكل الفئات الطبية بجميع المنشآت الصحية، استعدادًا لانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.