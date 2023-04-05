محافظ جنوب سيناء يكلف مدير الصحة الجديد بخطة سريعة للقضاء على السلبيات

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنّ القطاع الصحي في جنوب سيناء، يحتاج إلى مزيد من العمل لاستكمال منظومة الرعاية الصحية التي دخلت المحافظة كمرحلة أولى ضمن 5 محافظات.

وأكد محافظ جنوب سيناء لـ«الوطن»، أنّ الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، يولي اهتمامًا كبيرًا بمحافظة جنوب سيناء، وجرى تحويل 5 مستشفيات تابعة للرعاية الصحية بالإضافة إلى وجود 17 وحدة طب أسرة منتشرة في الوديان والتجمعات البدوية والمدن.

تكليفات وزير الصحة اليوم

وأصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، قرارا اليوم الأربعاء، بتعيين الدكتور عبد التواب عريضة مدير مديرية الصحة بجنوب سيناء، خلفًا للدكتور أيمن رخا الذي جرى تكليفه مديرًا لفرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء.

وطالب محافظ جنوب سيناء، مدير الصحة الجديد بعمل خطة عمل سريعة للقضاء على السلبيات، مستعينًا بالمدير السابق الذي لا يزال يعمل في جنوب سيناء في منظومة القطاع الصحي.

التأمين الصحي الشامل

وقال «فودة» إنّ نسبة تسجيل المواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل بلغت نحو 97%، موضحًا أنّ الوحدات الصحية والمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية تقدم خدمات الإسعافات الأولية، وطب الأسرة، والفحص الشامل، وخدمات طب الأسنان، والأطفال، والباطنة.