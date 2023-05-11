ضبط عصابة بتهمة الاتجار بالأسلحة النارية في الشرقية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، أنّ 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الشرقية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات «الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي»، وبمشاركة مديرية أمن الشرقية، جرى استهدافهم وأمكن ضبطهم حال وجودهم بمسكن أحدهم، وبحوزتهم «15 بندقية خرطوش، و9 طبنجات، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، و16 خزينة، وعدد من الأجزاء والقطع والأدوات المستخدمة في التصنيع، ومنظار، وعدد من جرابات الطبنجات، و4 قطع أسلحة بيضاء، ومبلغ مالي، وسيارة ملاكي ملك أحد المتهمين، و2 هاتف محمول».

وبمواجهتهم أقروا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالأسلحة والطلقات النارية وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية دون ترخيص بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي، والسيارة المضبوطة للتنقل والترويج لنشاطهم، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، واتخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.