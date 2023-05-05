ضبط شخص بتهمة حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص في القاهرة

تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص، ومقيم بدائرة قسم شرطة البساتين.

العثور على أسلحة نارية بحوزة شخص دون ترخيص

وعثر بحوزة المتهم على «بندقية خرطوش محلية الصنع - فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار»، بدون ترخيص.

اعتراف المتهم بحيازته للأسلحة

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للأسلحة النارية بدون ترخيص، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.