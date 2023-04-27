القصة الكاملة لسقوط صاحب ورشة تصنيع أسلحة نارية بالمنوفية

أمرت جهات التحقيق في مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، بحبس أحد الأشخاص له معلومات جنائية، لقيامه بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر، وإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية محلية الصنع دون ترخيص، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية تضبط المتهم

تعود تفاصيل الواقعة، إلى نجاح الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص، الذي أقام ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية دون ترخيص بمسكنه بمركز قويسنا، وضبط بحوزته على عدد من الأسلحة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

ضبط أسلحة نارية وطلقات بحوزة المتهم

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط الأسلحة والأدوات التي تستخدم في عملة الإجرامي، التي من بينها، 3 طبنجات معدلة وعدد من الطلقات النارية و6 خزائن وأجزاء وأدوات التصنيع ومبلغ مالي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

كان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا يفيد بالقبض علي عاطل بدائرة مركز قويسنا، بعد إعداد الأكمنة وإجراء التحريات لقيامه باستخدام ورشة في منزله، للاتجار في الأسلحة، وإصلاح الأسلحة النارية، وتم ضبط عدد من الأسلحة، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق، التي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

وأكد محمد مسلم المحامي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص عقوبتها الحبس، وتكون مدة أكبر في حالة الاتجار في الأسلحة أو تصنيعها، بخلاف الغرامة التي تقع على المتهم.