ضبط 3 أشخاص بتهمة سرقة مبلغ مالي من داخل سيارة في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص، بأنّه عقب سحب مبلغ مالي من أحد البنوك وتركه بالسيارة خاصته وركنها بدائرة القسم، ولدى عودته إليها فوجئ بكسر زجاج الباب الأمامي الأيمن للسيارة وسرقة المبلغ من داخلها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني، تبيّن أنّ وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، لـ2 منهم معلومات جنائية، مقيمون بدائرة قسم شرطة الساحل، باستخدام سيارة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، جرى استهداف المتهمين وضبطهم وبحوزتهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، ومبلغ مالي من متحصلات واقعة السرقة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب التتبع، وكسر الزجاج، وأنّ المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم من متحصلات واقعة السرقة، وأقروا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجني عليه اتهمهم بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.