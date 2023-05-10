حكاية عصابة سرقة السيارات بشبرا: «بنقطع العربيات أجزاء ونبيعها»

لم يقتصر ارتكاب الجريمة على سرقة السيارات في منطقة شبرا بالقاهرة، حيث وصل الأمر بالشخصين المتهمين إلى تقطيع المركبات المسروقة إلى أجزاء صغيرة لتسهيل بيعها دون اكتشاف أنها مسروقة. وقد تمكنت الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة من الكشف عن هذه العصابة وإلقاء القبض عليها.

«الوطن» تستعرض التفاصيل الكاملة لعصابة سرقة السيارات وتقطيعها أجزاء، وفقاً لما أعلنته وزارة الداخلية واعترافات المتهمين حول الواقعة أمام جهات التحقيق.

عصابة لسرقة السيارات في شبرا

اتفق شخصان لهما معلومات جنائية سابقة على تكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات من الشوارع في منطقة شبرا، وكانا يتحركان سوياً في الشوارع بحثاً عن هدفهما، وكررا عذا الأسلوب في سرقة 6 سيارات.

مخزن لتقطيع السيارات في المنوفية

وحسب اعترافات المتهمين خلال جلسة التحقيق معهما، فإنهما بعد سرقة السيارة يتجهان بها إلى أحد المخازن في محافظة المنوفية، من أجل بيع تلك السيارات المسروقة إلى 3 أشخاص آخرون، وبدورهم يقطعون السيارات المسروقة إلى أجزاء من أجل تسهيل حركة بيعها دون افتضاح أمرهم.

وكان المخزن الذي يمتكله أحد المتهمين الثلاثة الآخرون مجهزاً بمختلف الأدوات التي تستخدم في تقطيع السيارة إلى أجزاء ومنها «صاروخ تقطيع»، بالإضافة إلى عدد 2 من أسطوانات اللحام.

القبض على المتهمين

وكانت وزارة الداخلية أعلنت اليوم الأربعاء القبض على المتهمين بسرقة السيارات وتقطيعها أجزاء لبيعها، وإحالتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها بشأن الواقعة.

العقوبة القانونية

ويقول المحامي رامي ربيع مقلد، إن المتهمين يواجهون عقوبة قانونية تصل إلى الحبس، حسب المادتين 317 و318 من قانون العقوبات، وهذه العقوبة في حالة إذا لم لم ترتبط جريمة السرقة بظرف مشدد آخر.