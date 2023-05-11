البابا تواضروس يهدي الفاتيكان «رفات شهداء ليبيا»

أهدى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، صندوقا كبيرا يحوي رفات شهداء ليبيا، إلى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، خلال زيارته الجارية التي تستمر لمدة 3 أيام حتى يوم 12 من ذات الشهر.

صندوق رفات شهداء ليبيا إلى الفاتيكان

ونشر المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صورة للهدية المقدمة من البابا تواضروس الثاني إلى الفاتيكان، وذلك تأكيدا لما انفردت به «الوطن» أمس حول هدية البابا وسبب اختيارها.

الفاتيكان اختاروا الهدية بأنفسهم

وأكد البابا تواضروس في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية سألت الفاتيكان عما يفضلون أن تقدمه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كهدية خلال الزيارة فكان ردهم: «هاتوا لنا أي حاجة من شهداء ليبيا».

الكاثوليكية تسجل شهداء ليبيا في السنكسار

وأوضح أنه بناء على ذلك فقد تم تقديم صندوق به قطعة من ملابس شهداء ليبيا التي ارتدوها خلال الاستشهاد، لذا فإن الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط جاء ضمن الوفد المصاحب له إلى الفاتيكان، لافتا إلى أن الفاتيكان سجلوا سيرة شهداء ليبيا في سنكسار الكنيسة الكاثوليكية.