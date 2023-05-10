البابا تواضروس يزور متحف الفاتيكان وكنيسة سيستين

زار قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، والوفد الكنسي المرافق لقداسته متحف الفاتيكان الذي يبعد أمتارًا قليلة عن بيت سانتا مارتا مقر إقامته بحاضرة الڤاتيكان في روما.

زيارة البابا لمتحف الفاتيكان

وتجول البابا تواضروس ومرافقوه في أروقة المتحف واستمع لشرح مفصل عن محتوياته وتاريخ القطع الأثرية الموجودة فيه، إذ يضم 70 ألف لوحة ومنحوتات وتماثيل وغيرها من القطع الأثرية، من بينها 20 ألف معروضة.

بدأت الزيارة من تمثال Apollo Belvedere وهو تمثال رخامي ويعتبر من أروع التماثيل القديمة على الإطلاق، حيث كانت أول قطعة في المجموعة الفنية للڤاتيكان حتى قبل إنشاء متاحف الڤاتيكان، وكان التمثال المفضل لنابليون بونابرت، وقد اصطحبه معه إلى متحف اللوڤر، ولكن بعد هزيمته، عاد التمثال إلى الڤاتيكان.

ثم قام البابا تواضروس بزيارة إلى غرفة سالا روتوندا (Rotunda) وهي تشبه مبنى البانثيون في باريس، لكنها أصغر حجمًا؛ وكان من الممتع رؤية أوكيولوس في السقف والورود المزخرفة في القبة، وتزين الأرضية بالفسيفساء التي تعود إلى القرن الثاني ويقع حوض Porphyry في الوسط، وكان من المدهش أن هذه التصميمات المعقدة سليمة ولم تفقد ألوانها.

كما زار شقق بورجيا التي تتكون من ست غرف تم تزيينها بواسطة الرسام الإيطالي Pinturicchio ، بناءً على طلب البابا ألكسندر السادس، فرسم اللوحات الجدارية بين عامي 1492 و 1494.

جولة البابا تواضروس في كنيسة سيستين

تلا ذلك زيارة غرف رافائيل الأربعة التي تقع فوق شقق بورجيا مباشرة، حيث بدأ رافائيل تزيين هذه الغرف عام 1508، لكنه لم يستطع إنهاء المهمة. وبعد وفاته عام 1520، أنهى مساعدوه سالا دي كوستانينو، الغرفة الأخيرة إلى جانب اللوحات الجدارية لسقف مايكل أنجلو في كنيسة سيستين، فإن عمل رافائيل في هذه الغرف يمثل عصر النهضة العالي في روما.

وفي نهاية الجولة زار قداسة البابا كنيسة سيستين في نهاية متاحف الفاتيكان حيث رسم مايكل أنجلو تسعة مشاهد من سفر التكوين على سطح كنيسة سيستين، وأشهر لوحة في هذه السلسلة هي «خلق آدم»، من حيث الشعبية، فهي تساوي الموناليزا لليوناردو دافنشي.

وتستضيف كنيسة سيستين أيضًا تحفة أخرى لمايكل أنجلو - الدينونة الأخيرة، وهي تغطي جدار مذبح الكنيسة وهي واحدة من أجمل لوحات متحف الڤاتيكان، وتم رسم «الدينونة الأخيرة» بين عامي 1535 و1541 عندما كان مايكل أنجلو في الستينيات من عمره.

وتحتوي جدران كنيسة سيستين على روائع للعديد من فناني عصر النهضة مثل ساندرو بوتيتشيلي وبينتوريتشيو وبيترو بيروجينو ودومينيكو غيرلاندايو.