بابا الڤاتيكان لـ«البابا تواضروس»: شكرا لالتزامك بالصداقة بين الكنيستين

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، صباح اليوم، قداسة البابا فرنسيس، بابا الڤاتيكان، في المقابلة العامة الأسبوعية التي يعقدها في ساحة القديس بطرس الرسول بالڤاتيكان، حيث تعانق الباباوان وجلسا على كرسيين متطابقين، يحيط بهما الوفد الكنسي المرافق لقداسة البابا تواضروس، وعدد من قيادات الڤاتيكان.

نص كلمة البابا فرنسيس

وقال البابا فرنسيس في كلمته للترحيب بالبابا تواضروس: «بفرح كبير أحيي اليوم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والوفد الموقر المرافق له، قًبِل قداسة البابا تواضروس دعوتي للمجيء إلى روما لتحتفل معا بالذكرى الخمسين للقاء التاريخي بين القديس البابا بولس السادس والبابا شنودة الثالث سنة 1973».

وتابع بابا الفاتيكان: «كان هذا اللقاء الأول بين أسقف روما وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذي توج بالتوقيع على إعلان كريستولوجي مشترك لا ينسى، وتحديدًا في العاشر من مايو، في ذكرى هذا الحدث، جاء قداسة البابا تواضروس لرؤيتي لأول مرة في العاشر من مايو قبل 10 سنوات، بعد أشهر قليلة من انتخابه وانتخابي، واقترح أن نحتفل في العاشر من مايو من كل سنة بيوم الصداقة بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية، الذي نحتفل به كل سنة منذ ذلك الحين».

وأضاف فرنسيس: «صاحب القداسة، أيها الصديق والعزيز البابا تواضروس، أشكرك لقبولك دعوتي في هذه الذكرى المزدوجة، وأصلي إلى الله حتى ينير نور الروح القدس زيارتك لروما، ولقاءاتك المهمة التي ستجريها هنا، وخاصة أحاديثنا الشخصية، أشكرك من كل قلبي على التزامك بالصداقة المتنامية بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية».

بابا الفاتيكان: نصلي من أجل الوحدة والشراكة

وأكمل: «صاحب القداسة، الأساقفة والأصدقاء الأعزاء، أتضرع معكم إلى الله القدير بشفاعة قديسي وشهداء الكنيسة القبطية، كي يساعدنا للنمو في الشراكة والوحدة، في رباط واحد ومقدس، رباط الإيمان والرجاء والمحبة المسيحية، أطلب من جميع الحاضرين أن يصلوا إلى الله كي يبارك زيارة البابا تواضروس إلى روما، ويحمي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كلها لتقربنا هذه الزيارة من اليوم المبارك عندما سنكون واحدًا في المسيح».