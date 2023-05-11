البابا تواضروس يهدي بابا الفاتيكان أجزاء من ملابس شهداء الأقباط في ليبيا

أهدى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، هدية خلال لقائهما ووفدي الكنيستين في الاجتماع المشترك الذي عقد صباح اليوم بالفاتيكان، عبارة عن صندوق خشبي مطعم بصلبان مصممة على الطراز القبطي، يحوي جزءًا من «البدلة البرتقالية» لكل شهيد من الشهداء الـ 21 التي كانوا يرتدونها وقت استشهادهم، مكتوب على كل جزء اسم الشهيد، كما يحوي الصندوق ثلاثة قيود خاصة بثلاثة من الشهداء.

هدية البابا تواضروس لبابا الفاتيكان

وأرفق مع الصندوق (flash memory) تحوي التالي:

صور فوتوغرافية لاستقبال رفات الشهداء الـ 21 في مطار القاهرة الدولي يوم 14 مايو عام 2018.

- صور فوتوغرافية لخطوات تجهيز محتوى الهدية في مزار الشهداء بكاتدرائية شهداء الإيمان في قرية العور، بسمالوط بحضور نيافة الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط.

- صور فوتوغرافية لتسلم قداسة البابا تواضروس الثاني الصندوق الهدية، من نيافة الأنبا بفنوتيوس، إلى جانب وثيقة صادرة من إيبارشية سمالوط تثبت ما يحتوي عليه الصندوق.

- وثيقة تسليم الهدية موجهة من قداسة البابا تواضروس الثاني، إلى قداسة البابا فرنسيس، مكتوبة باللغات العربية والإيطالية والإنجليزية والفرنسية.