عروس «من يؤتمن على العرض» بعد عامين من الزواج: حياتنا تحت المنظار

«أنا سعيدة في حياتي مع زوجي ونعيش كأي أسرة مصرية والحمد لله أنجبنا فريدة ملأت علينا حياتنا»، هكذا عبرت مريم ناصر مخلوف، عروس تريند «من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال اتقي الله في كريمتنا، اتقي الله في كريمتنا»، المقيمة في قرية شركة بسنديلة مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية بعد عامين من زواجهما في محافظة الدقهلية، مؤكدة أن الكل كان ينتظر تلك التجربة أن تتزوج العروس بدون قائمة وهل يمكن أن يستمر الزواج من عدمه.

عامان علي فرح تريند «من يؤتمن على العرض»

قالت مريم لـ «الوطن»: «بعد زواجنا بعدنا تماما على السوشيال ميديا وعن التريند، ومر حوالي عامين على الفرح حدثت فيهم أشياء كثيرة حلوة في حياتنا، وهذه أول مرة تتحدث عن أول عامين من الزواج».

فريدة أول مولودة في حياة عروس التريند

«كل تصرفاتنا تحت المنظار منذ أن أعلن والدي أنه لن يكتب قائمة منقولات زوجية علي العريس» هذا ما أكدته العروس مريم: «حتى فرحنا مقدرناش نفرح فيه من كثرة الحضور، والحمد لله ربنا أكرمنا بابنتنا فريدة وعمرها الآن 9 شهور، وهي وزوجي هما الآن كل سعادتي في الحياة».

وعن حياتهم خلال الفترة الماضية، أكدت أنها انتهت من دراسة الماجستير في كلية الزراعة جامعة المنصورة، وسيتم مناقشة الرسالة بعد شهر من الآن، وتتحرك للعمل في أبحاثها، وزوجها مهندس في مصنع للغزل والنشيج في مدينة دمياط الجديدة.

وتابعت: «يمكن أن نخرج ونتفسح في أي مكان عدة أيام، ونعيش حياة هادئة، وابتعدنا عن الناس تمام وعن كلامهم عننا وعن وضعهم لنا أن كل تصرفاتنا تحت المنظار وكأن الناس تنتظر منا الشر حتى نظل دائما تريند، ونحن لم نبحث عن التريند أبد وما حدث من والدي وكتابته في قائمة المنقولات الزوجية، من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال اتقي الله في كريمتنا، اتقي الله في كريمتنا،، كان تصرفا عفوي منه لغلاوتي عنده وأنه كمال قال زوجني لراجل يصونني».

والد العروس: ابنتي سعيدة في زواجها

ومن جانبه قال ناصر مخلوف، والد مريم، لـ «الوطن»: «أهم شيء أن أرى ابنتي أمام عيني سعيد في زواجها، وهذا ما حدث لأن زوجها راجل ابن أصول، وانا وثقت فيه في البداية وكان محل لهذه الثقة، وأنجبوا لنا فريدة التي ملأت حياتنا سعادة».

قصة «مريم ومحمد» تريند مصر

وبدأت قصة «مريم ومحمد» قبل عامين في 2021 عندما اكتفي المهندس ناصر مخلوف والد العروس مريم عند كتابة قائمة المنقولات الزوجية قبل عقد القران بمقولة «من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال اتقي الله في كريمتنا» وكتب تلك الكلمة على القائمة بدلا من أن يكتب مفردات القائمة وقيمتها كالمعتاد في الزواج حاليا، وهو ما أحدث بعدها ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وجدلا واسعا ما بين مؤيد ومعارض على تلك الفكرة، وراقب عدد كبير من المتابعين عن بعد نجاح التجربة من عدمها.