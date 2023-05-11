إطلاق الشبكة المصرية القومية للبرامج والبحوث البينية بالجامعات المصرية

افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات ندوة بعنوان «برامج البحوث البينية ومتعددة التخصصات»، صباح اليوم، والتي تُمثل البداية الرسمية لإطلاق الشبكة المصرية القومية للبرامج والبحوث البينية للجامعات المصرية.

حضر الفعالية الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة عبير الشاطر المشرف العام على بنك المعرفة المصري ومساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، ولفيف من شركاء المعرفة والخبراء العالميين والمتخصصين في هذا المجال.

فعاليات ندوة برامج البحوث البينية ومتعددة التخصصات

وفي كلمته، أشار الوزير إلى أن هذه الندوة تهدف إلى ترسيخ فكرة التخصصات البينية والعابرة للتخصصات في التعليم العالي والبحث العلمي المصري، موضحًا أن الوزارة قدمت على مدار السنوات الثلاث الماضية من خلال بنك المعرفة المصري (EKB)، بالتعاون مع مؤسسة Knowledge E برامج تدريبية شاملة لتدريب أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعات والمراكز البحثية المصرية.

ولفت إلى أن الجامعات المصرية لديها خطة لتأسيس مناهج بينية التخصصات لديها القدرة على التعامل مع تحديات مركبة تعجز التخصصات المنفردة في التعامل معها مثل ما حدث خلال فترة انتشار جائحة كورونا، وأثرها على نواحي الحياة، والذي تطلب التعامل مع هذه الجائحة من خلال تعاون الخبراء من تخصصات متعددة في المجالات الطبية والتربوية والاقتصادية، وتكنولوجيا المعلومات للتصدي لتداعيات الأزمة، لافتًا إلى دور البرامج البينية في مواجهة تحديات ظاهرة تغيرات المناخ، والتي تتطلب أيضًا التعاون بين التخصصات للوصول إلى حلول مبدعة يشارك فيها الخبراء من ذوي الصلة بتلك التحديات.

خطة لتأسيس مناهج بينية التخصصات للتعامل مع التحديات الحديثة

وأضاف عاشور أن الوزارة تتبنى فكر نشر البرامج البينية من خلال قيام عدد من الخبراء العالميين من أستراليا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بتدريب العديد من أعضاء هيئة التدريس لتطبيق فكر البرامج والأبحاث البينية بالجامعات المصرية.

ومن جانبها، أكدت البروفيسور أولي فيلسمير على ضرورة الاهتمام بتسريع وتعدد التخصصات في منظومة التعليم العالي، لمواجهة التحديات المجتمعية من خلال البرامج البينية ومتعددة التخصصات، مستعرضة بعض المبادرات العالمية الناجحة في هذا المجال، مشيرة إلى أهمية إعادة هيكلة المؤسسات التعليمية بما يُسهم في تعزيز الابتكار وتشجيع المزيد من أوجه التعاون.

وزارة التعليم العالي

وأوضحت أسامنتا مايلز أن برامج تدريب بناء القدرات ساهمت في تدريب ما يقرب من 145 متخصصا أكاديميا مصريا من 20 جامعة مصرية خلال السنوات الثلاثة الماضية، مشيرة إلى أن هذه الدورات التدريبية تهدف إلى تمكين المشاركين من دمج تدريس مهارات البحث في المجالات البنية وتطبيق نماذج التعليم والتعلم متعدد التخصصات في جامعاتهم، والترويج للمناهج البينية في الجامعات المصرية.