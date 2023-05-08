وزير التعليم العالي: ربط المنظومة التعليمية بالسوق وتوفير 500 ألف فرصة عمل

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي استراتيجية تطوير التعليم تحقيق احتياجات ورؤية الدولة 2030 من خلال التطوير الإقليمي، مؤكدا تفعيل استراتيجية التعليم العالي وتوفير 500 ألف فرصة عمل بالإضافة إلى ربط الاحتياجات والجامعات والمراكز البحثية بسوق العمل من خلال العمل إقليميا في الصعيد وفق احتياجات كل إقليم وتقوم الجامعات بالعمل في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

دور الجامعات التعليمي والبحثي

وأوضح وزير التعليم أن دور الجامعات كان يقتصر على التعليم، تطور إلى تعليم وبحث علمي وأصبح الآن التعليم الجامعي ودور الجامعات هو تعليم وبحث علمي وربط مع السوق والابداع ولابتكار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول آليات تفعيل وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والكتاب الإلكتروني، والمقدم من النائبة هبة مكرم شاروبيم.

وزارة مختصة بالبحث العلمي

وطالب خلال الجلسة عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، بإنشاء وزارة مختصة بالبحث العلمي، وفصلها عن وزارة التعليم العالي مع ضرورة زيادة المخصصات المالية في موازنة البحث العلمي وتفعيل التحول الرقمي للنهوض بالتعليم العالي وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم.

وأكد نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات بمجلس الشيوخ بضرورة تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الدراسات العليا والتعليم العالي وتابع دعبس قائلا: «الناس اللى عايزة تعمل فروع لجامعات أجنبية، المستثمر لما بيعرف إن رئيس الجمهورية يشجع ذلك يتحفز للدخول في هذا المجال، لكن الإجراءات تأخذ وقتا طويلا وتشهد تعقيدات لذلك وطالب نبيل دعبس بتسهيل الإجراءات لتشجيع المستثمرين، والاستثمار في التعليم العالي والجامعات».

كما طالب النائب إيهاب وهبة، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة اعتماد وزارة مخصصة للبحث العلمي، قائلا: «البحث العلمي يحتاج إلى تمويل كبير، وهناك حاجة للتسويق للبحث العلمي وأن يدخل القطاع الخاص في مجال البحث العلمي وتطويره ويتم تطبيقه».

وأضاف النائب طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ، أن هناك مشاكل عديدة تتعلق بالبحث العلمي الذي يحتاج إلى دعم وتمويل، قائلا: «لابد من استغلال التحول الرقمي فى تطوير البحث العلمي».