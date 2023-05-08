«التعليم العالي»: توحيد قواعد القبول والالتحاق بالجامعات الأهلية والخاصة

كشف المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن موافقة المجلس على توحيد نظام القبول بكافة الجامعات الخاصة والأهلية لطلاب الشهادات العربية والأجنبية الراغبين في الالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2023-2024، من خلال التقديم المباشر للطالب إلكترونيًا للجامعة التي يرغب في الالتحاق بها، على أن يكون مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة (العربية-الأجنبية) هو معيار المُفاضلة بين الطلاب.

تنبيه مهم من الأعلى للجامعات بشأن اختبارات القبول في الجامعات

وفي السياق ذاته، اوضحت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قرار التوحيد يهدف إلى تحقيق مبدأ العدالة والشافية بين الطلاب.

وأوضح أن الفترة الماضية كانت عدد من الجامعات خاصة الأهلية تعتمد في معيار قبولها على مجموع الطالب وفقاً للحد الأدنى للالتحاق بالإضافة إلى المجموع الاعتباري، لافتا إلى أن القرار يقضي بإلغاء الاختبارات للقبول التي كانت تعدها عدد من الجامعات ويقتصر قبول الطالب على أن يكون مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة (العربية-الأجنبية) هو معيار المُفاضلة بين الطلاب.