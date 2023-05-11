مواعيد قطارات الصعيد من محطة مصر.. رحلات طوال اليوم

كشفت الهيئة القومية للسكة الحديد، عن مواعيد قطارات الصعيد من مصر برمسيس القاهرة مع ضرورة الالتزام التام بالعبور من الأماكن التي تم إعدادها وهي المزلقانات الشرعية الخاصة بهيئة السكك الحديدية برمسيس على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات.

وتقدم هيئة السكة الحديد والعاملين بها خدمتها للركاب، بشكل خدمي مميزة، وأن يكون التعامل مع الراكب في كل المواقف باحترام تام.

وتستعرض «الوطن» مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس جميع الأنواع المتمثلة في «مكيف روسي»، وخاص «vip» ونوم وتالجو ومكيف وروسي.

مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس مكيف روسي

مواعيد قطارات اليوم الخميس خط (القاهرة - أسوان):

موعد قطار مصر القاهرة أسوان رقم 1902 مكيف الساعة 00.20 مساءا.

قطار رقم 978 مكيف القاهرة أسيوط الساعة 06.30 صباحا.

موعد قطار رقم 980 مكيف القاهرة أسوان الساعة 08.00 صباحا.

موعد قطار رقم 2010 مكيف القاهرة أسوان الساعة 10.00 صباحا.

قطار رقم 982 مكيف القاهرة أسوان الساعة 12.00 ظهرا.

قطار رقم 986 مكيف القاهرة الأقصر الساعة 13.00 ظهرا.

موعد قطار رقم 970 مكيف بور سعيد سوهاج الساعة 14.00 ظهرا.

موعد قطار رقم 990 مكيف القاهرة سوهاج الساعة 16.00 عصرا.

قطار رقم 2006 مكيف القاهرة أسوان الساعة 17.15 عصرا.

موعد قطار رقم 2012 مكيف القاهرة أسوان الساعة 17.30 عصرا.

قطار رقم 872 مكيف القاهرة أسيوط الساعة 17.45 عصرا.

موعد قطار رقم 988 مكيف القاهرة أسوان الساعة 19.00 مساء.

قطار رقم 2014 مكيف القاهرة أسوان الساعة 21.00 مساء.

موعد قطار رقم 976 مكيف القاهرة أسوان الساعة 21.30 مساء.

قطار رقم 996 مكيف القاهرة أسوان الساعة 22.00 مساء.

موعد قطار رقم 890 مكيف القاهرة سوهاج الساعة 23.30 مساء.

قطار رقم 974 القاهرة الاقصر الساعة 5.30 صباحا.

موعد قطار رقم 1006 القاهرة سوهاج (روسي) موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

موعد قطار رقم 80 القاهرة أسوان الساعة 8.30 صباحا.

موعد قطار رقم 1004 القاهرة أسوان الساعة 9.30 صباحا.

موعد قطار رقم 160 القاهرة الأقصر الساعة 12.15 ظهرا.

موعد قطار رقم 972 القاهرة أسيوط الساعة 14.20 ظهر.

موعد قطار رقم 188 القاهرة أسوان الساعة 18.00 مساءا.

موعد قطار رقم 1014 القاهرة أسوان الساعة 18.50 صباحا.

موعد قطار رقم 1012 القاهرة أسوان الساعة 20.20 مساء

ومواعيد قطارات الصعيد خط أسوان القاهرة المكيفة والروسي كما يلي:

مواعيد قطارات سكك حديد مصر المكيفة والروسي خط (أسوان- القاهرة)

موعد قطار 3025 ثالثة مكيفة (أسوان / القاهرة) قيام الساعة 04:10

موعد قيام قطار رقم 2011 مكيف أسوان القاهرة الساعة 5.15 صباحا.

موعد قيام قطار رقم 981 مكيف أسوان القاهرة الساعة 5.30 صباحا.

قطار رقم 983 مكيف أسوان القاهرة الساعة 7.30 صباحا.

موعد قيام قطار رقم 2013 مكيف أسوان القاهرة الساعة 14.30 ظهرا.

قطار رقم 2007 مكيف أسوان القاهرة الساعة 15.15 عصرا.

موعد قيام قطار رقم 2015 مكيف أسوان القاهرة الساعة 16.00 مساء.

موعد قطار أسوان القاهرة رقم 1903 مكيف أسوان القاهرة الساعة 17.00 مساء.

قطار رقم 997 مكيف أسوان القاهرة الساعة 20.45 مساء.

موعد قطار أسوان القاهرة رقم 989 مكيف أسوان القاهرة الساعة 23.00 مساء.

موعد قطار أسوان القاهرة رقم 987 مكيف الأقصر القاهرة الساعة 4.50 صباحا.

قطار رقم 977 مكيف الاقصر القاهرة الساعة 19.25 مساء.

قطار رقم 971 مكيف سوهاج القاهرة الساعة 5.20 صباحا.

موعد قطار رقم 991 مكيف سوهاج القاهرة الساعة 6.30 صباحا.

قطار رقم 891 مكيف سوهاج القاهرة الساعة 11.00 ظهرا.

موعد قطار رقم 871 مكيف أسيوط القاهرة الساعة 3.20 صباحا.

موعد قطار أسوان القاهرة رقم 979 مكيف أسيوط القاهرة الساعة 15.00 ظهرا.

قطار رقم 81 أسوان القاهرة الساعة 4.30 صباحا.

موعد قطار أسوان القاهرة رقم 1013 أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 13.50 ظهرا.

موعد قطار رقم 1015 أسوان القاهرة الساعة 17.30 عصرا.

قطار رقم 187 أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 18.30 مساء.

موعد قطار رقم 1011 أسوان القاهرة الساعة 23.20 مساء.

قطار رقم 833 أسوان القاهرة الساعة 00.10 مساء.

موعد قطار رقم 975 الأقصر القاهرة (روسي) موعد قيامه الساعة 8.00 صباحا.

قطار رقم 1007 سوهاج القاهرة (روسي) موعد قيامه الساعة 19.35 مساء.

موعد قطار رقم 973 أسيوط القاهرة (روسي) موعد قيامه الساعة 2.20 ظهر.

قطار رقم 165 أسيوط القاهرة (روسي) موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

موعد قطار أسوان القاهرة رقم 1010 أسوان القاهرة (روسي) الساعة 00.05 مساء.

التأخيرات المحتملة في جدول مواعيد قطارات الصعيد اليوم الخميس

وحددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر التأخيرات المحتملة في جدول مواعيد قطارات مصر والتي تصل إلى ساعة كاملة تأخيرات محتملة في جدول مواعيد قطارات الصعيد بسكك حديد مصر.