مواعيد القطارات الجديدة والمعدل تركيبها على خط الإسكندرية- طنطا.. تعمل اليوم

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن زيادة عدد القطارات على خط الإسكندرية- طنطا، والعكس، وتعديل تركيب بعض القطارات على خط شربين- الإسكندرية والعكس، على أن تبدأ عملها من اليوم الأربعاء 10/5/2023، لمواجهة الطلب المتزايد علي القطارات خلال الفترة المقبلة وتيسيرا على جمهور الركاب.

وضمن خدماتها المقدمة لجمهور القراء، تستعرض «الوطن» مواعيد القطارات التي جرى تعديل تركيبها، ومواعيد القطارات الجديدة على خط الإسكندرية- طنطا، على النحو التالي:

القطارات الجديدة على خط الإسكندرية- طنطا والعكس

تشغيل خدمة جديدة وهي: قطار 128، الاسكندرية- طنطا، بتركيب10 عربات تحيا مصر، وموعد قيامه من الإسكندرية الساعة 20:45 ويصل طنطا الساعة 22:50، ويدخل الخدمة اعتباراً من يوم السبت الموافق 20/5/2023.

تشغيل قطار 129، إكسبريس طنطا- الاسكندرية، بتركيب 10 عربات تحيا مصر، وموعد قيامه من طنطا الساعة 04:00 ويصل إلى الإسكندرية الساعة 06:05، ويدخل الخدمة اعتبارا من يوم الاحد الموافق 21/5/2023.

القطارات المعدل تركيبها على خط الإسكندرية -طنطا

- تعديل تركيب قطارات أرقام «892/889-894/899»، بتركيب 8 عربات تحيا مصر.

- إلغاء إيقاف قطاري «584/585» ثالثة مكيفة المنصورة- الاسكندرية- المنصورة بمحطتي أبو حمص و كفر الدوار، والخدمه البديلة قطار 7 القاهرة- الاسكندرية يتم إيقافه بمحطة أبو حمص.

مواعيد القطارات على خط الإسكندرية طنطا والعكس

وجاءت مواعيد القطارات على خط الإسكندرية طنطا والعكس على النحو التالي: