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وزير الخارجية: القضية الفلسطينية على رأس أولويات مجموعة ميونخ

كتب:

شريف سليمان و هانى حسن
02:21 م | الخميس 11 مايو 2023
سامح شكري وزير الخارجية

سامح شكري وزير الخارجية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنّ مجموعة ميونخ تضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها، رغم ما يشهده المجتمع الدولي من أزمات سياسية واقتصادية في الشرق الأوسط، والقارة الأوروبية، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بتبعات شديدة الوطأة على دول العالم كافة.

وأضاف شكري، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، عقب الاجتماع الوزاري لصيغة ميونخ بشأن عملية السلام، والذي أذاعته قناة إكسترا نيوز: «تحمل الشعب الفلسطيني ظلما تاريخيا على مدار العقود الماضية، ونطالب المجتمع الدولي الذي يقع على عاتقه مسؤولية سياسية وقانونية وإنسانية فيما آلت إليه أوضاع الشعب الفلسطيني، بأن يبدي الحماسة ذاتها والتصميم لمعالجة تلك القضية العادلة كما أبداها بالنسبة للأزمات القائمة الأخرى».

 

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