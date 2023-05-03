أسد يفترس طفلا في قطاع غزة في واقعة غير مسبوقة.. والشرطة تغلق الحديقة

تعرض أحد أطفال قطاع غزة إلى حادث مأساوي، لم يشهد القطاع له مثيل من قبل، إذ افترس أسد طفلا في القطاع، يبلغ عمره 6 سنوات، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الحادث، الذي انتشر بعنوان «أسد يفترس طفلا في قطاع غزة»، مطالبين بمحاسبة المقصر في هذا الموضوع، وتحميله مسؤولية وفاة الطفل، الذي توفى إثر عضة أسد في حديقة حيوانات محلية في منطقة خان يونس.

وفي التفاصيل بشأن حادث «أسد يفترس طفلا في قطاع غزة»، فإن الطفل صاحب السنوات الست، يدعى مادة نضال اقطيط، وقالت خالة الطفل إنهم دخلوا حديقة الحيوانات فى غزة بطريقة رسمية.

وأضافت في تصريحات صحفية، «دخلنا الحديقة، وأجرينا جولة على عدد من الحيوانات، ثم توجهنا إلى ناحية الأسد، الذى كان نائما ثم استيقظ هائجا بصورة ليست طبيعية».

أسد يفترس طفلا في قطاع غزة

وتابعت، «السياج حول الأسد لم يكن مؤمنا بشكل كامل، حيث كانت الفتحات بعيدة عن بعضها لدرجة أنّ أي طفل يستطيع إدخال يده من السياج»، لافتة إلى أن الأسد أمسك بالطفل، في ظل غياب تام للشباب، الذي اكتفى أحدهم بالوقوف على الباب لاستلام رسوم الدخول إلى الحديقة، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وأوضحت «بدأنا في الصراخ من أجل إنقاذ الطفل من بين أنياب الأسد»، مشيرة إلى أنّ الشاب الذى يستلم رسوم دخول الحديقة لم يتحرك إلا بعد حوالي نصف ساعة تقريبا، لإنقاذ الطفل.

جدير بالذكر أن الحادث وقع في مدينة أصداء الترفيهية، التي تضم حديقة صغيرة للحيوانات، وأغلقت الشرطة المدينة، ويوجد في هذه الحديقة أسدان داخل قفص حديدي، كما تضم عددا من الحيوانات والطيور، غالبيتها منزلية وأليفة.

إغلاق الحديقة التى توفى بها الطفل

وتعليقا على الحادث، أوضح المتحدث باسم الشرطة أيمن البطنيجي، فى بيان، أن الطفل تسلق داخل الحماية المحيطة بقفص الأسد، واقترب من إحدى فتحاته ما أدى لإصابته ومن ثم وفاته، منوها إلى أنّ الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث، فيما قال مصدر طبي، إنّ الطفل نقل إلى مستشفى ناصر بخان يونس، وفارق الحياة، وفق فرانس برس.