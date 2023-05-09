«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال يقصف قطاع غزة واستشهاد قيادي بارز في الجهاد

أفادت مراسلة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، باستشهاد قيادي بارز في الجهاد الإسلامي نتيجة قصف قطاع غزة، وأن هناك تحليقا مكثفا لطيران الاحتلال بسماء غزة، وأن جيش الاحتلال يستهدف مواقع في قطاع غزة، وأن غارات الاحتلال تستهدف مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة ووقوع إصابات فلسطينية نتيجة القصف الإسرائيلي لغزة.

القصف الإسرائيلي لغزة أسفر عن هدم العديد من المنازل

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال قررت إغلاق معبري بيت حانون وكرم أبو سالم، مع وجود توقعات بمواجهات بالأراضي المحتلة عقب استهداف قطاع غزة.

وأكدت أن القصف الإسرائيلي لغزة أسفر عن هدم العديد من المنازل مع سماع أصوات دوي انفجار في شارع الشعف في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

ولفتت مراسلة القاهرة الإخبارية إلى أن وزير دفاع دولة الاحتلال يعلن الطوارئ بمحيط قطاع غزة، وأن دولة الاحتلال تغلق العديد من المحاور الرئيسية بمحيط قطاع غزة.

وأفادت مراسلة القاهرة الإخبارية بأن دولة الاحتلال طلبت من سكان المناطق المتاخمة لغزة الدخول للملاجئ وأن الجبهة الداخلية الإسرائيلية تعلن حالة الاستنفار.