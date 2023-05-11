«الخارجية» تجدد إدانة مصر للعمليات الإسرائيلية الأخيرة في غزة

جدد سامح شكري، وزير الخارجية، إدانة مصر للعمليات الأخيرة التي نفذتها إسرائيل في قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد أطفال ونساء، مشددًا على أنّ استمرار هذا السلوك يهدد الأمن الإقليمي، ويطيح بآمال التعايش والاستقرار في المنطقة، ويقود إلى ردود فعل من التصعيد والدوائر المفرغة من العنف المتبادل.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي، مشترك لوزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، عقب الاجتماع الوزاري لصيغة ميونخ عملية السلام، أذاعته قناة إكسترا نيوز: «اجتماع مجموعة ميونخ فرصة لاستعراض الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية، لتهدئة التوتر العسكري والميداني في الأراضي الفلسطينية، وتقريب وجهات النظر وفتح حوار مباشر بين الجانبين، وكان آخرها الجهود التي بُذلت في اجتماعي العقبة وشرم الشيخ، اللذين جمعا الفلسطينيين والإسرائيليين على طاولة واحدة للمرة الأولى منذ عدة سنوات».

وشدد على أنّ الجهود المصرية مستمرة في هذا الصدد، بما في ذلك في سياق الأحداث الأخيرة في قطاع غزة، سواء مع طرفي النزاع أو المجتمع الدولي من أجل التهدئة وسعيا لاستئناف العملية السياسية.

وأكد أنّه رغم ما نبذله من جهود مضنية، إلا أنّ تلك الجهود ما زالت لم تؤتِ ثمارها ونتائجها المرجوة، وأدعو المجتمع الدولي والدول الفاعلة الراعية لعملية السلام، للتدخل من أجل وقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات وما تتعرض له قضيته من تراجع في الاهتمام من قبل الأطراف المؤثرة، والعمل بشكل جاد على وقف الإجراءات الأحادية الإسرائيلية التي تهدف إلى القضاء على مستقبل الدولة الفلسطينية وحل الدولتين.

وأشار إلى أنّ مصر ورغم العقبات والانتكاسات، ورغم كل ما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحداث والمواقف، ما زالت على موقفها القائم على ثوابت لا تقبل التغيير، وتتمثل في أنّه لا حل لهذه القضية سوى من خلال الطرق السلمية الهادفة بإنشاء الدولة الفلسطينية القابلة للحياة، والمتصلة جغرافيا على الحدود الرابع من يونيو وعاصمتها الشرقية، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأردف: «نؤكد أنّنا سنستمر في بذل قصارى جهودنا من أجل تحقيق هذا الهدف، من خلال التواصل المباشر مع الجانبين، وفي سياق عملنا العربي والدولي المشترك».