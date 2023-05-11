وزير الخارجية: التصعيد في فلسطين ينذر بعواقب خطيرة يصعب السيطرة عليها 

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنّ اجتماع مجموعة ميونخ، كان هدفه النقاش وتبادل الرؤي بشأن المستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذا المستجدات التي تُعيق سبل إحلال السلام، وكيفية إنهاء التصعيد في معدلات القتل والعنف للفلسطينيين على يد الاحتلال.

وأضاف وزير الخارجية، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، عقب الاجتماع الوزاري لصياغة ميونخ حول عملية السلا، وأذاعته قناة إكسترا نيوز، أنّ جولات التصعيد العسكري من جانب الاحتلال تتوالى في قطاع غزة والضفة الغربية، بينما تشهد القدس الشرقية اعتداءات مستمرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ومنها المسجد الأقصى المبارك.

وأكد شكري، أنّ التصعيد الأخير ينذر بتطور خطير، مطالبا الدول الفاعلة ومنها أعضاء مجموعة ميونخ، بالعمل بشكل استباقي لاحتواء التصعيد ووقفه، قبل أن تنزلق المنطقة إلى مواجهة واسعة النطاق يصعب السيطرة عليها.